Algeria: opposizione divisa sull'annuncio di Bouteflika

- L'opposizione algerina è divisa dopo la dichiarazione del presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, di rinunciare al quinto mandato e rinviare le elezioni presidenziali. Il leader del partito islamico dell'Unione per la giustizia e la costruzione, Hassan Aribi, ha affermato che questa decisione rappresenta "una vittoria per la nazione". "Il popolo algerino ha strappato la propria vittoria mettendo fine al progetto del quinto mandato", ha detto in una dichiarazione al quotidiano "El Bilad". Djilali Djadid, presidente del partito Djilid, ha dichiarato sul suo account Twitter che la decisione di Bouteflika rappresenta "una prima vittoria del popolo" visto che Bouteflika resterà presidente per l'intero anno in corso. Djadid invita la gente a "occupare le strade e uscire il prossimo venerdì, al fine di raggiungere gli obiettivi del movimento popolare". (segue) (Ala)