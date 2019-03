Libia: al Arabiya, sparatoria contro convoglio Sarraj all'uscita dall'aeroporto di Mitiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria è avvenuta questa sera al di fuori dell'aeroporto internazionale di Mitiga, a Tripoli. Secondo quanto ha annunciato l'emittente televisiva "al Arabiya", ignoti avrebbero aperto il fuoco contro il convoglio che trasportava il premier del governo di Accordo nazionale libica, Fayez al Sarraj, davanti all'uscita numero 9 dell'aeroporto. Non si registrano feriti tra gli uomini delle guardie del corpo del primo ministro libico il quale era appena rientrato dal suo viaggio in Qatar dove ieri è stato ricevuto dall'emiro Sheikh Tamim Bin Hamed al Thani. Al momento non si registrano conferme ufficiali dell'accaduto da parte del governo di Accordo nazionale libico di Tripoli. (Lit)