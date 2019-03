Trasporto aereo: aviazione Usa notificherà che gli aerei Boeing 737 Max sono idonei al volo

- Il Boeing 737 Max, il tipo di aereo coinvolto nell'incidente di domenica dell'Ethiopian airlines, è ancora idoneo al volo. E' quanto sarà notificato dalla Federal aviation administration (Faa), l'aviazione federale Usa, in un avviso che verrà inviato alla comunità internazionale dell’aviazione. Lo riferisce la stampa statunitense, che cita una persona a conoscenza della questione. “La Faa valuta continuamente e supervisiona le prestazioni di sicurezza degli aerei commerciali statunitensi”, ha dichiarato l'aviazione federale Usa in una nota. “Se identifichiamo un problema che riguarda la sicurezza, la Faa prenderà provvedimenti immediati e appropriati”. (segue) (Was)