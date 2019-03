Trasporto aereo: aviazione Usa notificherà che gli aerei Boeing 737 Max sono idonei al volo (2)

- Funzionari dell’aviazione in Cina e Indonesia hanno ordinato alle compagnie aeree nazionali di tenere a terra le loro flotte con il modello di punta della famiglia Boeing 737 dopo il disastro aereo di domenica. Tutti i 149 passeggeri e gli otto membri dell’equipaggio a bordo sono morti per lo schianto dell'aereo, avvenuto in Etiopia poco minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba. Si tratta del secondo incidente che ha interessato i nuovi aerei Boeing in meno di cinque mesi. Un Lion Air Boeing 737 Max 8 è precipitato nel Mar di Giava poco dopo essere decollato da Jakarta lo scorso ottobre, uccidendo tutte le 189 persone a bordo. (Was)