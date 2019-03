Siria: inviato speciale Usa Jeffrey alla terza conferenza di Bruxelles su aiuti umanitari

- L'inviato statunitense per la Siria, James Jeffrey, parteciperà alla terza conferenza sul futuro del paese e della regione a Bruxelles a partire da martedì, ha annunciato il Dipartimento di Stato in un comunicato stampa. "La partecipazione del dipartimento (dello Stato) a questa conferenza sottolinea che, in qualità di maggiore donatore di assistenza umanitaria, il sostegno degli Stati Uniti al popolo siriano rimane saldo", si legge. La conferenza del 12-14 marzo è ospitata dall'Unione Europea e dalle Nazioni Uniti. Durante la conferenza, Jeffrey riaffermerà il sostegno degli Stati Uniti per offrire l'assistenza umanitaria a tutti i siriani, di cui 11 milioni sono rimasti sfollati durante il conflitto che dura da otto anni. (Was)