Usa: Pelosi su possibile “impeachment” a Trump, "non vale la pena"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non teme la possibilità che venga presentata una richiesta di “impeachment”, la messa in stato di accusa, in quanto una mossa del genere dividerebbe il paese e “non ne vale la pena”. Lo ha detto lunedì la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. "Non sono per l'impeachment", ha detto Pelosi al quotidiano “Washington Post”. "L'impeachment è così divisivo per il paese che, a meno che non ci sia qualcosa di così avvincente, travolgente e bipartisan, non penso che dovremmo percorrere questa strada, perché divide il paese e non vale la pena." (segue) (Was)