Brasile-Paraguay: Bolsonaro vuole rivedere accordo su sfruttamento centrale idroelettrica Itaipu

- Il governo brasiliano vuole rivedere l'accordo tra Brasile e Paraguay sullo sfruttamento della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu che garantisce prezzi molto più bassi per l'approvvigionamento di energia per Assuncion. Dopo la proposta formalizzata dal governo brasiliano i negoziati con il paese vicino sono in stallo perché le autorità del Paraguay resistono ad accettare un aumento di oltre il 30 per cento della spesa per la corrente elettrica. Itaipu è una centrale idroelettrica bi-nazionale, con un'amministrazione divisa equamente tra Brasile e Paraguay. Nonostante ciò, dal 2009, il Brasile paga di più per consumare la potenza generata dall'impianto. Ciò è dovuto a un accordo firmato dall'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che l'amministrazione di Bolsonaro vuole ora rivedere. (segue) (Brb)