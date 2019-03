Brasile-Paraguay: Bolsonaro vuole rivedere accordo su sfruttamento centrale idroelettrica Itaipu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo clima teso domani, 12 marzo, si incontreranno a Brasilia il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e il presidente del paraguaiano, Mario Abdo Benitez. Oltre che della rinegoziazione dell'allegato C del trattato di Itaipu, i due capi di stato parleranno anche di questioni di sicurezza delle frontiere e di cooperazione commerciale. In particolare all'ordine del giorno ci saranno le discussioni relative alla costruzione di due ponti che collegano Brasile e Paraguay la richiesta di Abdo a Bolsonaro di sospendere la concessione dello status di rifugiato politico a due dissidenti marxisti paraguaiani, Juan Arrom e Ad Martí, processati in Paraguay per il rapimento di una donna 18 anni fa, nel corso delle azioni di guerriglia contro la dittatura. (Brb)