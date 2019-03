Usa-Germania: Trump, scambio limitato di informazioni dell'intelligence se non mettete al bando Huawei

- L'amministrazione Trump ha dichiarato al governo tedesco che sarebbe pronta a limitare la condivisione delle informazioni dell'intelligence con Berlino se Huawei venisse autorizzata a costruire l'infrastruttura Internet mobile di prossima generazione (5G) della Germania. Lo riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” che cita una lettera inviata al ministero dell'Economia tedesco, da parte dell'ambasciatore statunitense in Germania, Richard Grenell. Nella lettera si afferma che consentire la partecipazione del colosso tecnologico cinese Huawei o di altri fornitori di apparecchiature cinesi nel progetto 5G significherebbe che gli Stati Uniti non saranno in grado di mantenere lo stesso livello di cooperazione con le agenzie di sicurezza della Germania. La mossa rappresenta il primo avviso esplicito degli Stati Uniti ad un alleato che, rifiutando di mettere al bando Huawei, potrebbe ridurre la cooperazione per la sicurezza con Washington. (segue) (Was)