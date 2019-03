Usa-Germania: Trump, scambio limitato di informazioni dell'intelligence se non mettete al bando Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari statunitensi hanno esortato gli alleati per mesi per impedire a Huawei e ad altre aziende cinesi di lavorare in infrastrutture critiche di comunicazione a causa del sospetto che queste società possano condividere dati con il governo cinese. Ma la valutazione dell’intelligence tedesca contrasta con quella degli Stati Uniti, secondo cui i sistemi di Huawei agevolano lo spionaggio di Stato cinese; e pare riflettere invece la linea trapelata dal Regno Unito, dove l’intelligence ha definito quello di Huawei un rischio “gestibile”. Berlino dovrebbe organizzare un’asta per le frequenze 5G a metà marzo, e un pronunciamento definitivo in merito a Huawei dovrebbe giungere entro quella data. (Was)