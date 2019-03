Usa: governatore California verso revisione regolatore di energia e utility

- Il regolatore di energia della California potrebbe affrontare radicali cambiamenti le cui conseguenze interesserebbero Pg&E e altre utility. Il governatore dello stato, Gavin Newsom, ha accennato a possibili cambiamenti in arrivo al California public utilities commission (Cpuc), la commissione delle utily pubbliche dello stato, durante un incontro della scorsa settimana a Sacramento. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, il governatore starebbe valutando la “revisione” della commissione, incluso un cambio di gestione, mentre lo stato si prepara per la prossima stagione degli incendi boschivi. Pg&E - la più grande utility elettrica dello stato - ha riferito che ritiene “probabile” che le strumentazioni della società siano tra le cause del catastrofico incendio del 2018, soprannominato “Camp Fire”, che ha distrutto più di 10.000 abitazioni e ucciso 86 persone nella contea di Butte. A novembre sono stati segnalati anche problemi relativi alle apparecchiature Pg&E proprio nei pressi dove si ritiene sia scoppiato l'incendio. L'utily pubblica ha presentato istanza di fallimento Chapter 11 a fine gennaio. La California potrebbe anche volere arrivare ad una rottura con Pg&E o intraprendere iniziative che potrebbero avere un impatto su altre utility di proprietà degli investitori nello stato, come Edison International e Sempra Energy. (Was)