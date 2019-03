Usa-Corea del Nord: inviato speciale Biegun, “non vogliamo una denuclearizzazione graduale"

- Gli Stati Uniti non accetteranno un approccio graduale per la denuclearizzazione di Pyongyang: così il rappresentante speciale Usa per la Corea del Nord, Stephen Biegun. Nei suoi primi commenti pubblici dopo l'incontro del mese scorso tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, l'inviato speciale statunitense ha detto che l'amministrazione vuole che Pyongyang rinunci a tutte le sue armi di distruzione di massa prima di ogni altra cosa. “Non faremo una denuclearizzazione graduale", ha ribadito Biegun alla conferenza nucleare Carnegie Endowment for International Peace, a Washington. "Il fondamento della politica americana è la denuclearizzazione". L'amministrazione Trump chiede la completa rimozione, non solo delle armi nucleari, ma anche delle armi chimiche e biologiche dalla Corea del Nord, ha detto Biegun. L'obiettivo è che Pyongyang abbia solo armi convenzionali entro la fine del processo. (segue) (Was)