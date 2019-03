Usa-Corea del Nord: inviato speciale Biegun, “non vogliamo una denuclearizzazione graduale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto mercoledì che sarebbe molto deluso dal leader nordcoreano Kim Jong-un, se dovesse essere confermato che Pyongyang ha avviato i ripristino del sito per i collaudi balistici a lungo raggio di Sohae, nella città di Tongchang-ri. "Sarei molto deluso se ciò fosse vero”, ha detto il presidente, aggiungendo che è troppo presto per sapere se questa è davvero l'intenzione della Corea del Nord. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Corea del Nord è "buono", ma che continuerà ad esaminare le informazioni in merito alle attività di quel paese. A confermare l’indiscrezione della stampa statunitense ci sono delle nuove immagini satellitari e un'analisi dei ricercatori di Beyond Parallel, programma del Csis (Centro per gli studi internazionali strategici). Il sito di lancio di Sohae, l'unica struttura operativa di lancio spaziale della Corea del Nord, è stata utilizzata in passato per i lanci di satelliti, utilizzando una tecnologia simile a quella per i missili balistici intercontinentali. La Corea del Nord aveva iniziato a smantellare alcune strutture a Sohae lo scorso anno, dopo il primo vertice Trump-Kim. Il riavvio delle attività è avvenuto solo due giorni dopo il vertice di Hanoi tra Trump e Kim, conclusosi con un nulla di fatto, e potrebbe essere una sorta di avvertimento di Pyongyang agli Stati Uniti. (Was)