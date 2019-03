Venezuela: segretario di Stato Usa Pompeo contro Russia e Cuba per aggravarsi situazione

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha condannato la Russia e Cuba per il supporto al governo di Nicolas Maduro che sta aggravando la crisi in Venezuela. "Nicolas Maduro ha promesso ai venezuelani una vita migliore in un paradiso socialista e si è occupato della parte del socialismo, che si è dimostrata di volta in volta una ricetta per la rovina economica", ha detto il segretario Usa dalla sala conferenze del Dipartimento di Stato. Pompeo si è scagliato contro Cuba, che lui e altri funzionari dell'amministrazione Trump hanno ripetutamente denunciato per il suo sostegno al regime di Maduro. "Cuba è la vera potenza imperialista in Venezuela", ha detto. "Nessuna nazione ha fatto di più per sostenere la morte e la miseria quotidiana dei venezuelani ordinari, compresi i militari venezuelani e le loro famiglie, rispetto ai comunisti a L'Avana", ha detto Pompeo. (segue) (Was)