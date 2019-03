Venezuela: segretario di Stato Usa Pompeo contro Russia e Cuba per aggravarsi situazione (2)

- Pompeo ha criticato anche la Russia, citando in particolare il suo veto su una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Venezuela e il suo sostegno economico e militare al regime di Maduro. "Pdvsa è oggi un bancomat personale per il regime di Maduro e per gli oligarchi e cleptocratici russi", ha osservato Pompeo riferendosi alla compagnia petrolifera statale venezuelana. Lunedì gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche alla banca russa Evrofinance Mosnarbank per i suoi rapporti con la controllata statale venezuelana Petroleos de Venezuela (Pdvsa). “Questa azione dimostra che gli Stati Uniti prenderanno provvedimenti contro le istituzioni finanziarie straniere che sostengono il regime illegale di Maduro e contribuiscono al collasso economico e alla crisi umanitaria che affligge il popolo venezuelano”, ha dichiarato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. (Was)