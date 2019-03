Usa-Russia: Camera voterà in settimana risoluzioni rivolte contro Putin

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti è pronta a votare questa settimana diverse risoluzioni che prendono di mira il presidente russo Vladimir Putin. Si tratta di un tentativo dei leader democratici – scrive il quotidiano “Politico” - di avere un sostegno bipartisan per respingere Mosca, e cercare così di plasmare la politica Usa nei confronti della Russia, anche in relazione alle interferenze russe durante le elezioni del 2016. L'obiettivo è anche quello di inviare un messaggio al presidente Donald Trump, che ha regolarmente smentito il consenso bipartisan sull'aggressione della Russia. Le risoluzioni menzionano l'ingerenza di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016, oltre alle sanzioni recentemente emesse contro la Russia, molte delle quali non sono state pienamente attuate dall'amministrazione Trump. La Camera prenderà in considerazione anche una risoluzione non vincolante per rendere pubblica la relazione finale del procuratore speciale Robert Mueller, sull'indagine delle interferenze russe nelle elezioni del 2016 e la presunta collusione dello staff elettorale di Trump con il Cremlino. (Was)