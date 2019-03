Kosovo: consiglieri cancelliere tedesco Merkel in visita a Pristina

- Due consiglieri del cancelliere tedesco Angela Merkel, Jan Hecker e Matthias Luttenberg, si trovano oggi in visita in Kosovo. La stampa di Pristina sottolinea che la loro visita segue di poche ore quella del sottosegretario agli Affari politici statunitense David Hale, il quale ha invitato Serbia e Kosovo a mettere fine alle "reciproche provocazioni" per riprendere il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti. A Pristina Hale ha invitato il governo kosovaro a cancellare i dazi all'importazione dei prodotti serbi sempre nell'ottica di favorire la ripresa del dialogo. "Il Kosovo è pronto a riprendere il dialogo con la Serbia per discutere su tutte le questioni aperte", ha affermato nel fine settimana il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, dopo l'incontro a Pristina con Hale. (segue) (Kop)