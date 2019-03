Kosovo: Lista serba pronta a sostenere mozione di sfiducia a governo Haradinaj (2)

- "Ogni governo che mette in dubbio i rapporti del Kosovo con gli Stati Uniti rischia di cadere", è l'ammonimento lanciato nei giorni scorsi dal presidente del parlamento e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli. Secondo Veseli, "nessuno governo può mettere in dubbio i rapporti sacri con gli Stati Uniti. Avete notato che mi sono ritirato da questo dibattito e mi vergogno del modo in cui sono trattati i cittadini. Questo non è il modo giusto di trattare le cose; abbiamo degli obblighi", ha dichiarato Veseli, leader di uno dei partiti chiave della coalizione di governo a Pristina. Sempre nei giorni scorsi il primo ministro Ramush Haradinaj, leader dell'Aak, è tornato sulla questione chiave che potrebbe rischiare di incrinare i rapporti con gli Usa: "La questione dei dazi (all'importazione dei prodotti serbi e bosniaci) è decisa; rimarranno in vigore fino al reciproco riconoscimento (tra Serbia e Kosovo)", ha ribadito. (Kop)