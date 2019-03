Kosovo: premier Haradinaj riceve consiglieri Merkel, nessun accenno a dazi su prodotti serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha avuto oggi un colloquio con i due consiglieri del cancelliere tedesco Angela Merkel, Jan Hecker e Matthias Luttenberg, in visita a Pristina. Haradinaj ha riferito dopo l'incontro che il colloquio è stato incentrato sulle attuali prospettive legate al dialogo tra Kosovo e Serbia, ringranziando Berlino per il continuo sostegno al consolidamento della statualità kosovara e all'integrazione euro-atlantica. Il premier kosovaro ha ricordato che la Germania è il principale partner economico e politico del paese. Nessun accenno, invece, da parte del premier alla delicata questione legata ai dazi sull'importazione dei prodotti serbi, che la comunità internazionale vorrebbe venissero sospesi o eliminati. Sul tema è intervenuto oggi il ministro dell'Industria Endrit Shala: "I dazi sono una decisione del governo, e credo che continueranno ad essere in vigore fino a quando le ragioni che hanno spinto il nostro governo a prendere tale scelta non saranno eliminate". (Kop)