Tlc: Liuzzi (M5s) su golden power, da Giorgetti un po' di chiarezza su 5G

- Mirella Liuzzi, parlamentare del Movimento cinque stelle e segretario di presidenza, in una nota, sottolinea: "Sul 5G in casa Lega c'è tanta confusione. Tra Salvini che parla di esercizio della Golden share, peraltro superata, e interrogazioni sull'esercizio di poteri speciali, dalle parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Giorgetti che parla di miglioramento della normativa attuale a tutela di interessi strategici finalmente un po' di chiarezza". Quindi Liuzzi prosegue: "Riteniamo che l'assenza di un'industria nazionale di apparati di telecomunicazioni sia un tema centrale che occorre affrontare con tempestività vista l'importanza dei cambiamenti che investono il settore. Riteniamo che i dati dei cittadini italiani debbano essere protetti e tutelati e il Movimento cinque stelle sta lavorando in tal senso con l'azione del Mise e del ministro Luigi Di Maio". (Com)