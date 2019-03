Brasile: asta per vendita aeroporti prevista il 12 marzo

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha reso noto che l'asta pubblica per la vendita di 12 aeroporti del paese si svolgerà il prossimo venerdì 15 marzo alle 10 (ora locale) presso la borsa di San Paolo. A essere venduti al miglior offerente saranno gli scali di Recife (Pernambuco), Maceió (Alagoa), Aracaju (Sergipe), Juazeiro do Norte (Cearà), Joao Pessoa e Campina Grande (Paraiba), Vitoria (Spirito Santo) e Macaé (Rio de Janeiro), Cuiabá, Sinop, Rondonopolis e Alta Floresta (Mato Grosso). Il governo conta di incassare non meno di 2,1 miliardi di real (542 milioni di dollari). (segue) (Brb)