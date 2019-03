Brasile: asta per vendita aeroporti prevista il 12 marzo (2)

- La sessione nella quale saranno cedute le concessioni dei dodici aeroporti si svolgerà in pubblico. Le aste si svolgeranno simultaneamente e saranno divise per blocchi: nord-est (Recife, Maceió, Joao Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande), sud-est (Vitoria e Macaé) e centro-ovest (Cuiabá, Sinop, Rondonopolis e Alta Floresta). Ciascuna azienda partecipante potrà acquistare anche tutti gli aeroporti in offerta. Le operazioni potranno essere monitorate in tempo reale su internet e la conferma del vincitore di ciascun blocco sarà divulgata al termine della sessione. L'offerta minima iniziale sarà di 171 milioni di real (44 milioni di dollari) per il blocco nord-est, 46,9 milioni di real (12 milioni di dollari) per il blocco sud-est e 800 mila real (200 mila dollari) per il blocco centro-ovest. (segue) (Brb)