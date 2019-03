Brasile: asta per vendita aeroporti prevista il 12 marzo (4)

- Una volta che tutti gli aeroporti saranno venduti il ministero si occuperà della liquidazione della società Infraero. Per portare avanti il piano governativo di concessioni e privatizzazioni, il ministero delle Infrastrutture conterà sull'appoggio dell'Impresa di pianificazione logistica (Epl), società statale che sarà incorporata al ministero per strutturare i progetti destinati all'iniziativa privata e del Programma di partenariato negli investimenti (Ppi). Il sottosegretario per l'aviazione civile del ministero delle Infrastrutture brasiliano, Ronei Glanzmann, ha dichiarato che la privatizzazione degli aeroporti del paese garantirà 8,8 miliardi di real (2,3 miliardi di dollari) di entrate nelle casse dello stato. Il ricavo maggiore sarà ottenuto dalla cessione del blocco di 6 aeroporti che comprende lo scalo di Congonhas nello stato di San Paolo, che vale da solo concessioni per 2,4 miliardi di real (636 milioni di dollari). (segue) (Brb)