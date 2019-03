Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE- Assemblea capitolina (ore 14-19.30)- L'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa all'evento "Sottosopra – Artigianato del 2020".Aranciera di San Sisto, via Valle delle Camene 11 (ore 16.30)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, presentano il Piano Triennale ATER 2019-2021 di edilizia residenziale pubblica e inaugurano l'edificio Ater appena completato a Primavalle. Partecipa all'evento il direttore generale, Andrea Napoletano.Via Pietro Bembo (ore 14.30)– L'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato interviene al convegno di Cittadinanzattiva dal titolo: 'Partecipazione in sanità: il ruolo di pazienti e cittadini nel Lazio'.Centro congressi Roma Eventi, piazza della Pilotta 4 (ore 15) (segue) (Rer)