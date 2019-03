Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione nazionale delle guide turistiche.Piazza Montecitorio (9-13)- Convegno Ance Roma-Acer dal titolo "Sfida Capitale - Magistratura, pubblica amministrazione e imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia difensiva". Parteciperanno Nicolò Rebecchini, Presidente Ance Roma-Acer, Piero Guido Alpa, avvocato e professore ordinario di Diritto civile, Gabriele Buia, presidente Ance, Sabino Cassese, giudiceemerito della Corte Costituzionale e professore alla School of Government della Luiss, Mario Palazzi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la vicepresidente Luiss, Paola Severino. La vicepresidente Mara Carfagna porterà il saluto della Camera dei deputati e, subito dopo, prenderà la parola Angelo Buscema, presidente della Corte dei Conti. Modererà Virman Cusenza, direttore de "Il Messaggero".Aula gruppi parlamentari della Camera (ore 10)- Presentazione ufficiale della campagna "No bulli" con i testimonial Daniel Ciofani, Alessandro Florenzi e Ciro Immobile. "No bulli" è la campagna di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, promossa dal Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, insieme al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Lazio, Jacopo Marzetti, e alle società di calcio professionistiche di Roma e del Lazio FrosinoneCalcio, AS Roma e SS Lazio. Intervengono il presidente della SS Lazio, Claudio Lotito, il vicepresidente della AS Roma, Mauro Baldissoni; i responsabili del settore giovanile, Mauro Bianchesi e Massimo Tarantino; il presidente dell’Accademia Frosinone Calcio, Luigi Lunghi, e il direttore Rapporti istituzionali Frosinone Calcio, Salvatore Gualtieri.Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio (ore 10.30)- Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, firma il trattato internazionale denominato “Convenzione di Roma”. L’accordo, sottoscritto anche da ministri, ambasciatori e alti rappresentanti di Australia, Cina, Olanda, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito, istituisce l'Osservatorio dello "Square Kilometre Array" (Skao), l'organizzazione intergovernativa (Igo) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo.Salone dei Ministri, viale Trastevere 76/A (ore 11.15) (segue) (Rer)