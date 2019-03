Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio sottoscrivono con la consigliera di Parità Della Città metropolitana di Roma Capitale un protocollo d’intesa per la collaborazione volta alla corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, alla promozione delle pari opportunità nel lavoro, alla diffusione della cultura della parità e del mainstreaming di genere nelle politiche pubbliche. Alla firma parteciperanno Flavia Ginevri la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Capitale, Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma e Rieti, Uil Lazio e le responsabili dei coordinamenti donna di Roma di Cgil, Cisl e Uil.Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/A (ore 11.30)- Presidio dei lavoratori Sirti davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, contro i licenziamenti.Via Molise (ore 12)- Conferenza del Pd capitolino sulla gestione del settore dello sport da parte dell'amministrazione comunale M5S. Partecipano i consiglieri Svetlana Celli (lista civica) e Giulio Pelonzi (capogruppo dem).Piccola Protomoteca, Campidoglio (ore 14)- Convegno “Un clima da collaborazione - I cambiamenti climatici in Italia, i gravi rischi e le grandi opportunità che li accompagnano, richiedono un importante lavoro comune a tutte le forze politiche”, promosso dal vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli in collaborazione con il Comitato scientifico La Scienza al Voto.Sala Nilde Iotti della Camera dei Deputati, piazza del Parlemento 19 (ore 15) (Rer)