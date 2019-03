Governo: mercoledì presentazione celebrazioni cinquecentenario morte Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 13 marzo alle ore 10 il governo presenta le celebrazioni del Cinquecentenario dalla morte di Leonardo (1519-2019) presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio in Galleria Colonna. Lo riferisce il ministero delle Politiche agricole in una nota. Saranno presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il sottosegretario alla presidenza, Giancarlo Giorgetti, i ministri Matteo Salvini, Alberto Bonisoli, Gianmarco Centinaio, Marco Bussetti, i sottosegretari Guglielmo Picchi e Armando Siri, il presidente del comitato Leonardo, Paolo Galluzzi. Promuove e presenta l’evento il sottosegretario ai Beni culturali, Lucia Borgonzoni. (Com)