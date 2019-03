Usa: Trump presenta proposta per budget 2020 da 4.750 miliardi di dollari

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposto lunedì un piano di bilancio da 4,7mila miliardi di dollari che include ulteriori 8,6 miliardi di dollari di finanziamenti per il muro lungo il confine tra Usa e Messico, e che rischia di creare altre forti tensioni in Congresso tra Repubblicani e Democratici. La proposta di bilancio aumenta drammaticamente la possibilità di un altro arresto del governo ad ottobre: senza un accordo scatterebbe una nuova chiusura del governo federale (il cosiddetto “shutdown”), quando avrà inizio il nuovo anno fiscale. Il progetto di bilancio di Trump, il più grande nella storia federale, include un aumento del 5 per cento circa delle spese militari - più di quanto richiesto dal Pentagono - e propone di tagliare le spese per 2,7mila miliardi di dollari, di cui 1,9mila miliardi per programmi di welfare, come Medicaid e Medicare. I leader Democratici sia della Camera hanno già detto che non approveranno la proposta del presidente, che viene considerata più come una dichiarazione delle priorità della sua campagna elettorale per la rielezione del 2020. (Was)