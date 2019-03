Usa: la convention dei Democratici si svolgerà a Milwaukee

- La Convention nazionale democratica del 2020 si svolgerà a Milwaukee, nel Wisconsin: lo ha annunciato lunedì il presidente del Comitato nazionale democratico (Democratic national committee Dnc), Tom Perez. La scelta di Milwaukee è stata fatta dopo che Hillary Clinton ha perso lo stato, conquistato da Donald Trump nel 2016. "Se vogliamo riprendere la Casa Bianca, ripristinare la nostra democrazia e far funzionare il governo per le famiglie americane, dobbiamo guadagnarcelo", ha scritto Perez in una dichiarazione che annunciava la notizia. "Dobbiamo combattere insieme ai nostri fratelli e sorelle nel lavoro per costruire insieme un futuro più luminoso e rafforzare la diversità del nostro partito e paese. Questa scelta è una dichiarazione dei nostri valori, e sono entusiasta che Milwaukee ospiterà la convention democratica del 2020. Il Partito democratico è il partito dei lavoratori e Milwaukee è una città di lavoratori", ha proseguito. (segue) (Was)