Usa: la convention dei Democratici si svolgerà a Milwaukee (2)

- La selezione di una città del midwest mostra l'importanza simbolica e strategica che la regione assumerà per i Democratici nel 2020 nel tentativo di riprendere la Casa Bianca e togliere al presidente Donald Trump la possibilità di un secondo mandato nello studio Ovale. La città ha battuto Miami e Houston come sede per ospitare la convention del Partito democratico, che si svolgerà tra il 13 e il 16 luglio del 2020. La scelta arriva due anni dopo che Hillary Clinton è diventata il primo candidato presidenziale democratico a perdere il Wisconsin dal 1984. (Was)