Italia-Sudafrica: firmato accordo tra governo di Pretoria e Icgeb per trasferimento biotecnologie

- In occasione della visita in Italia del ministro della Scienza e della tecnologia del Sudafrica, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, si è tenuta oggi a Roma la firma dell’accordo fra il governo di Pretoria e il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) per il trasferimento di biotecnologie al paese africano. La cerimonia è avvenuta preso la residenza dell’ambasciatore del Sudafrica a Roma, Shirish M. Soni, che ha presenziato alla firma. L’accordo è stato firmato dallo stesso ministro Kubayi-Ngubane e dal direttore generale dell’Icgeb, Mauro Giacca. “L’accordo è molto importante perché consente di risolvere diversi problemi e di trovare soluzioni a problemi interconnessi fra loro, e riguarderà diverse aree come la sicurezza alimentare, l’agricoltura e il controllo delle coste”, ha dichiarato il ministro Kubayi-Ngubane. Secondo Giacca, da una parte “le biotecnologie possono risolvere molti dei problemi dell’Africa, dalla produzione di vaccini e di farmaci all’ambito agricolo”, dall’altra “c’è l’esigenza non di trovare soluzioni da esportare poi ai paesi africani, ma di insegnare ai ricercatori sudafricani come affrontare i loro problemi”. (segue) (Mam)