Italia-Sudafrica: firmato accordo tra governo di Pretoria e Icgeb per trasferimento biotecnologie (2)

- L’Icgeb è un’organizzazione internazionale intergovernativa con sede a Trieste che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie. Fondato nel 1987 come un progetto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido), dal 1994 opera come Centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite. Il Centro, al cui interno operano 18 gruppi di ricerca, è sostenuto da oltre 64 paesi, tra cui la maggior parte dei paesi emergenti (circa i due terzi dei paesi africani), e sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, generando soluzioni ad alto contenuto tecnologico e promuovendo la formazione di eccellenza in questi settori. Oltre a Trieste, il Centro ha sede anche a Nuova Delhi e a Città del Capo. (Mam)