Usa: stampa, Congresso invita segretario generale Nato Stoltenberg per sessione congiunta

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha in programma di invitare il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per una riunione congiunta del Congresso ad aprile, in occasione del 70esimo anniversario dell'alleanza. Lo riferisce la stampa statunitense. L'invito arriva in un momento difficile per via del rapporto degli Stati Uniti con la Nato, dopo che il presidente Donald Trump ha messo in dubbio in alcune occasioni il valore dell'Alleanza atlantica. L'invito è sostenuto dagli altri leader del Congresso, sia Repubblicani che Democratici, riferisce la fonte. A febbraio, Pelosi ha guidato una delegazione composta da 50 membri di parlamentari statunitensi a Bruxelles, dove hanno cercato di rassicurare gli alleati europei sul fatto che le differenze rispetto alle politiche di Trump fossero semplici "litigi familiari" e che i legami transatlantici rimanessero forti. In quell'occasione Pelosi ha incontrato il segretario della Nato Stoltenberg, che non ha mai partecipato ad una sessione congiunta del Congresso.(Was)