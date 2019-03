Algeria: opposizione divisa sull'annuncio di Bouteflika (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Raggruppamento della cultura e della democrazia (Rcd), "Bouteflika viola la Costituzione per un'altra volta, perché il mandato del presidente può essere esteso solo in un caso: lo stato di guerra", ha scritto il deputato della festa Atmane Mazouz sulla sua pagina Facebook. L'ex ministro delle comunicazioni, Abdelaziz Rehabi, ha criticato severamente la mossa di Bouteflika in una dichiarazione a "Tsalgerie", affermando che "Bouteflika si sta prendendo gioco del popolo algerino con le sue decisioni". L'ex presidente della Lega algerina dei diritti dell’uomo, Mustapha Bouchachi, ha rilasciato una dichiarazione al sito di notizie "Tariq News" dicendo che questa decisione è una "mezza vittoria", ed è necessario che "la gente mantenga la propria mobilitazione per raggiungere gli obiettivi tracciati durante questo movimento". (segue) (Ala)