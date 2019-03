Algeria: opposizione divisa sull'annuncio di Bouteflika (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il partito islamico Movimento della società per la pace (Msp), "la decisione di Bouteflika non è costituzionale", ha detto al quotidiano "El Biled" l'ex presidente del partito Abdelmadjid Menassera, secondo il quale "l'opposizione vedrà con la reazione delle persone decidere sui loro prossimi passi". Infine il Fronte El Moustakbal ha criticato il rinvio delle elezioni presidenziali con il suo presidente, Badelaziz Belaid, che sulla sua pagina di Facebook ha scritto che "la decisione di Bouteflika è una flagrante violazione della costituzione, che non dovrebbe essere approvata in questo modo". (Ala)