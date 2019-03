Brasile: il ministro delle Infrastrutture inaugura l'aeroporto ristrutturato di Macaè

- Il ministro delle Infrastrutture brasiliano, Tarcisio Gomes de Freitas, inaugurerà domani, 12 marzo, il nuovo aeroporto nel municipio di Macaè. Lo scalo nella città petrolifera dello stato di Rio de Janeiro è stato riformato per poter rispondere alle esigenze logistiche derivanti dalla ripresa della crescita del mercato petrolifero nel nord dello stato di Rio. La delegazione del governo federale proveniente da Brasilia atterrerà direttamente all'aeroporto di Macaé su un volo dell'aeronautica militare brasiliana operato con un velivolo Embraer 190. Con Ministro ci sarà anche il sottosegretario all'aviazione civile, Ronei Saggioro e il presidente di Infraero, Martha Seillier. Sarà il primo atterraggio dopo i lavori di ristrutturazione della pista allungata fino a 1200 metri e riformata per poter garantire un maggiore livello di sicurezza per il l'atterraggio di aeromobili. (segue) (Brb)