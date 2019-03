Brasile: il ministro delle Infrastrutture inaugura l'aeroporto ristrutturato di Macaè (2)

- I lavori sono stati necessari per adeguare la pista all'atterraggio di velivoli E190 costruiti dalla società brasiliana Embraer da 114 passeggeri. In precedenza la pista permetteva l'atterraggio al massimo di velivoli modello ATR 72 da 70 passeggeri. Inoltre l'istallazione dell'illuminazione sulla pista che consentirà l'atterraggio notturno. I lavori sulla pista dell'aeroporto di Macaé sono stati realizzati con fondi federali per circa 24 milioni di dollari. Per il segretario dello Sviluppo economico dello stato di Rio, Gustavo Wagner, la notizia è da ritenersi più che positiva "Il fatto che l'aeroporto possa ricevere voli di queste dimensioni è di estrema importanza per Macaé, un elemento fondamentale per il miglioramento logistico in supporto della produzione del giacimento petrolifero offshore al largo della città". (segue) (Brb)