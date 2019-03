Brasile: il ministro delle Infrastrutture inaugura l'aeroporto ristrutturato di Macaè (3)

- Il segretario al Turismo dello stato di Rio, Leonardo Anderson, ha sottolineato l'importanza dell'opera "I velivoli E190 fanno parte delle flotte delle principali compagnie aeree internazionali, che li utilizzano in particolare per voli nazionali a causa di basso costo e dell'alto livello tecnologio. Oltre a agevolare le attività economiche legate all'esplorazione e alla produzione di petrolio e gas nel bacino del Campos, la ristrutturazione della pista dell'aeroporto promuoverà anche il turismo per il tempo libero", ha detto. "Macaé ha bellezze naturali immense tra montagne, mare e lagune, oltre a una buona rete alberghiera con circa 10 mila posti letti. L'aeroporto potrebbe fungere da volano per il turismo", ha concluso. L'aeroporto di Macaè è nalla lista degli scali che saranno proivatizzati il prossimo 15 marzo. (Brb)