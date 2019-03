Usa: Pelosi su possibile “impeachment” a Trump, "non vale la pena" (2)

- Mercoledì scorso, Rashida Tlaib, parlamentare democratica, ha annunciato che avrebbe depositato i documenti necessari per avviare procedure di impeachment nei confronti di Trump a fine mese. Molti deputati democratici, dopo aver riconquistato la Camera a gennaio, hanno promesso di avviare un procedimento di impeachment contro il presidente. Sebbene la Camera possa presentare articoli di impeachment, simile a un'accusa, per avere forza il provvedimento richiederebbe un voto a maggioranza di due terzi nel Senato controllato dai Repubblicani. (Was)