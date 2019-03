Italia-Usa: sottosegretario Spadafora alla guida della delegazione italiana a New York

- A guidare la delegazione italiana a New York, in occasione della sessantatreesima sessione della Commissione sulla condizione femminile dell'Onu, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora. Lo riferisce un comunicato stampa. Si tratta di un'occasione di confronto e di impegno a livello mondiale, per promuovere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale, di servizi pubblici e di infrastrutture sostenibili in grado di sostenere e valorizzare il ruolo delle donne nella società. "Porteremo all'interno del vertice internazionale il lavoro che stiamo facendo nel nostro Paese - sostiene Spadafora. Consapevoli della necessità di una strategia d'interesse globale, per valorizzare il ruolo della donna", conclude la nota. (Com)