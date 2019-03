I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: Lista serba pronta a sostenere mozione di sfiducia a governo Haradinaj - Se l'opposizione kosovara si assicura 51 voti, nel tentativo di far cadere il governo del premier Ramush Haradinaj, la Lista serba sosterrà tale iniziativa. E' quanto riportato da diversi media di Pristina, dopo l'intervista del leader della Lista serba Igor Simic all'emittente di Belgrado "Pink Tv". La presa di posizione avviene dopo che la Lega democratica del Kosovo (Ldk), principale schieramento dell'opposizione, ha fatto sapere tramite il capo gruppo in parlamento Avdullah Hoti che sta portando avanti le trattative per raggiungere i 61 voti in aula necessari per far passare la mozione di sfiducia contro Haradinaj. Alla luce del possibile sostegno dei dieci deputati della Lista serba, l'Ldk deve trovare 51 voti per presentare tale mozione in parlamento. Il ministro delle Infrastrutture Pal Lekaj, esponente del partito governativo Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), ha detto che se la Lista serba aspetta una sessione parlamentare per far cadere il governo, "dovranno attendere fino alla dine del mandato del governo". (Res)