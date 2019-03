Bosnia: raduno dei cetnici a Visegrad suscita reazioni preoccupate (6)

- Il ministro dell'Interno della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata del paese, Aljosa Campara, ha ricordato che "la legge bosniaca è chiara per quanto riguarda la responsabilità penale per incitamenti all'odio nazionale, razziale o religioso oppure allo scontro contro i tre popoli costitutivi che vivono nel paese". Campara ha invitato a "lavorare su una riappacificazione basata sulla verità". Una condanna per il raduno di Visegrad è arrivata anche da altri paesi della regione balcanica: il ministro degli Esteri del Kosovo, Behgjet Pacolli, ha detto di condividere l'appello dell'Alto rappresentante internazionale in quanto "l'ideologia dei cetnici ha portato dolore a molte nazioni nella regione, e non ha posto ai nostri tempi". (Bos)