I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Tunisia-Serbia: ministro Esteri serbo a Tunisi, amicizia di lunga tradizione fra i due paesi - La Serbia e a Tunisia sono legate da un'amicizia di lunga data: lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, oggi in visita a Tunisi. Il ministro ha avuto oggi un incontro con il presidente tunisino Beji Caid Essebsi, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. La Tunisia, ha detto Dacic, può contare sul pieno sostegno della Serbia su tutte le questioni rilevanti per il paese nordafricano. "Vogliamo cercare degli interessi comuni, dare un sostegno reciproco nelle organizzazioni internazionali, sviluppare le relazioni economiche e consentire ai giovani di ricevere delle borse di studio", ha detto il ministro serbo. Dacic ha infine ringraziato la Tunisia per la posizione di principio secondo cui non riconosce il Kosovo come Stato indipendente. "La Tunisia non ha riconosciuto l'indipendenza proclamata unilateralmente dal Kosovo e sostiene l'integrità territoriale della Serbia. Capisce che si tratta di separatismo e secessionismo, di atti unilaterali che distruggono l'ordine del diritto internazionale", ha concluso Dacic. (Res)