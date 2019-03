Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli su piattaforma dialogo, reazione di Belgrado "inaccettabile" (2)

- Il presidente serbo Vucic ha avuto questa mattina un incontro con il patriarca ortodosso Irenej - alla presenza della premier Ana Brnabic e del ministro degli Esteri Ivica Dacic - al fine di illustrare la sua posizione contro la piattaforma recentemente adottata dal Kosovo sul dialogo. Nel colloquio Vucic ha osservato quanto sia difficile la situazione per la Serbia alla luce delle recenti azioni intraprese dal Kosovo. Il presidente e il patriarca hanno convenuto che lo Stato e la Chiesa hanno la stessa opinione sulle questione decisive, come quella del Kosovo che, come ammesso da Irenej, "purtroppo ogni giorno diventa sempre più complicata". (segue) (Kop)