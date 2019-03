Kosovo: commissione parlamentare, 6 cittadini turchi estradati "illegalmente" su richiesta di Erdogan

- Le autorità kosovare hanno estradato senza autorizzazione sei cittadini turchi su richiesta del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Lo ha rivelato oggi il quotidiano britannico "The Times", facendo riferimento alle conclusioni del lavoro della commissione parlamentare istituita a Pristina per chiarire tale vicenda avvenuta nel 2018. I cittadini turchi, cinque dei quali collegati al movimento Gulen (accusato del tentato colpo di stato turco del 2016), sono stati consegnati alle autorità di Ankara e ora si troverebbero nella prigione di Silivri, nella Turchia occidentale. "Una indagine della commissione parlamentare kosovara ha rivelato le intenzioni di Erdogan in merito alla ricerca degli oppositori politici e di come Ankara abbia utilizzato un'agenzia di sicurezza intervenuta, senza informare il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj", riferisce il quotidiano britannico. (segue) (Kop)