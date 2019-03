Speciale difesa: Armenia-Nato, ministro Tonoyan riceve rappresentante per il Caucaso

- Il ministro della Difesa armeno, Davit Tonoyan, ha incontrato oggi il rappresentante speciale della Nato per il Caucaso meridionale e l’Asia centrale, James Appathurai, a margine della settimana dell’Alleanza atlantica iniziata ad Erevan. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, citando fonti interne al dicastero della Difesa. Stando alle informazioni diffuse, l’incontro si è incentrato sulla cooperazione bilaterale tra l’Armenia e la Nato, anche e soprattutto nel quadro delle iniziative previste all’interno del Piano d’azione per il partenariato individuale (Ipap) in vigore tra l’Alleanza e il paese caucasico. In particolare, riferisce “Armenpress”, le due parti hanno parlato del ruolo dell’Armenia nel quadro delle missioni Nato per il mantenimento della pace in Kosovo e in Afghanistan, insieme ad una serie di questioni pressanti sul piano della sicurezza regionale. (Res)