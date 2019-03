Algeria: reazioni giubilo sui social network dopo il ritiro di Bouteflika

- Si registrano reazioni di giubilo sui social network dopo l’annuncio del presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika, di rinunciare a un quinto mandato e di rinviare le elezioni presidenziali del prossimo 18 aprile. "Viva il popolo! "Lo hanno fatto le persone!”, “Una vittoria del popolo!" sono sono alcuni commenti - generalmente positivi - degli utenti sui social network. Molti, infatti, vedono il ritrito di Bouteflika e il rinvio delle elezioni come una vittoria delle mobilitazioni popolari iniziate il 22 febbraio. Altri, tuttavia, hanno avuto una reazione più moderata. "La lotta continua, è solo l'inizio della vittoria", scrivono alcuni utenti, mentre altri parlano di "mobilitazione continua" per "abbattere il regime". Diversi messaggi celebrano la "vittoria della piazza" ed esortano a proseguire le manifestazioni. "Grazie, ce l'abbiamo fatta! Continueremo", si legge sulla pagina Facebook degli studenti dell'Università della scienza e della tecnologia di Houari Boumediene, molto attiva durante le proteste. Secondo il sito web informativo “Tsa Algerie”, la frase “Bouteflika è andato via, ma il sistema rimane” riassume il sentimento di molti algerini. (Ala)