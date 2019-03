Venezuela: ambasciatore tedesco lascia Caracas (3)

- Secondo il governo venezuelano le attività del signor Kriener "non solamente contravvengono alle norme essenziali che reggono le relazioni diplomatiche", ma contraddicono anche quanto esposto "con chiarezza dal servizio legale del parlamento federale tedesco". Come già sottolineato da Caracas nei giorni scorsi, l'ufficio giuridico segnalava che "la posizione del governo tedesco nell'attuale congiuntura politica venezuelana costituisce un atto di 'ingerenza illecita' negli affari interni" e "si considera al tempo stesso un atto ostile che si aggiunge ad altre azioni di grossolana interferenza negli affari interni" del paese. Il Venezuela, conclude la nota, ribadisce "la sua disponibilità a mantenere una relazione di rispetto e di cooperazione con tutti i governi europei". Un obiettivo per il quale "sarà indispensabile" che i paesi "adottino un atteggiamento di equilibrio costruttivo che, lungi dall'incentivare derive golpiste e violente, facilitino una soluzione pacifica tra tutti gli attori venezuelani". (segue) (Brb)