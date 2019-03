Venezuela: ambasciatore tedesco lascia Caracas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore tedesco era stato anche segnalato tra quelli presenti lunedì 4 marzo all'aeroporto internazionale Simon Bolivar, in occasione del rientro in patria di Guaidò, ulteriore prova del sostegno di Berlino alla causa dell'oppositore. Il governo tedesco, per parte sua, ha fatto sapere che la Germania e i suoi partner europei continueranno a sostenere il leader dell’opposizione venezuelana e autoproclamato presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidò. “E’ una decisione incomprensibile, che provoca una escalation della situazione invece di alleggerire le tensioni”, ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri tedesco. “Il nostro sostegno e quello dell’Europa per Juan Guaidò resta fermo”. (segue) (Brb)