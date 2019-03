Venezuela: ambasciatore tedesco lascia Caracas (5)

- Il provvedimento è stato condannato dall'Ue. L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini ha dichiarato in una nota che l’Unione europea condanna in maniera ferma la decisione del governo venezuelano di espellere l’ambasciatore tedesco dal paese ed esprime la sua solidarietà alla Germania. "Le misure che ostacolano il lavoro diplomatico contribuiscono solo a fare aumentare le tensioni e impedire una soluzione politica alla crisi”, afferma l'Alto rappresentante. L’Ue, prosegue Mogherini, “continuerà a promuovere una soluzione politica, pacifica e democratica in Venezuela, anche attraverso il Gruppo di contatto internazionale, e ribadisce la sua disponibilità a usare tutte le misure appropriate in reazione agli attuali sviluppi”. (segue) (Brb)